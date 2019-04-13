بالفيديو- على أنغام "3 دقات".. بسمة وهبة تحتفل بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

شاركت الفنانة بسمة وهبة جمهورها بصور وفيديو من حفل عيد ميلادها، الذي احتفلت به في منزلها وسط أسرتها وأصدقائها، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

ونشرت "بسمة" صورة لها وهي تحتضن ابنها وكتبت : "الحب الحب الشوق الشوق".

كما نشرت فيديو من الحفل لتورتة عيد الميلاد التي حملت صورتها، وكان الحضور يرددون كلمات أغنية "3 دقات".

يُذكر أن بسمة وهبة تسعد حاليا لتقديم موسم جديد من برنامجها "شيخ الحارة"، والمقرر عرضه في رمضان المُقبل على قناة "القاهرة والناس".