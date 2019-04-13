تامر حسني يوجه رسالة لـ"فرنش مونتانا" بعد حفله الأول في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أعرب النجم تامر حسني، عن سعادته بمشاركة مغني الراب الأمريكي فرنش مونتانا، إحياء حفله الغنائي الأول في مصر والذي أقيم في أحد المولات الكبرى بطريق إسكندرية الصحراوي.

ونشر تامر صور تجمعه بـ مونتانا عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وكتب قائلا: "أهلا بك في مصر يا أخي.. شكرا لدعوتك لي وكنا سعداء بتواجدك في مصر".

يُذكر أن النجم تامر حسني يستعد لإحياء حفل غنائي كبير في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية يوم 18 أبريل الجاري.