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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
أعرب النجم تامر حسني، عن سعادته بمشاركة مغني الراب الأمريكي فرنش مونتانا، إحياء حفله الغنائي الأول في مصر والذي أقيم في أحد المولات الكبرى بطريق إسكندرية الصحراوي.
ونشر تامر صور تجمعه بـ مونتانا عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وكتب قائلا: "أهلا بك في مصر يا أخي.. شكرا لدعوتك لي وكنا سعداء بتواجدك في مصر".
يُذكر أن النجم تامر حسني يستعد لإحياء حفل غنائي كبير في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية يوم 18 أبريل الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر تامر حسني يوجه رسالة لـ"فرنش مونتانا" بعد حفله الأول في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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