صور.. ساني ليون تحتفل بعيد زواجها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 أبريل 2019 11:45 صباحاً - احتفلت نجمة بوليوود ساني ليون Sunny Leone وزوجها دانيال ويبر بذكرى زفافهما بصحبة أطفالهما، حيث كان للزوجين احتفال خاص في المنزل، وأعدت ابنتهما المتبناة نيشا كعكة الاحتفال.

وشاركت ليون بعض الصور من احتفالاتها بذكرى زواجها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستقرام، معلقة بالقول: "أنت أفضل جزء في حياتي، وأفضل صديق لي وأفضل أب لأطفالنا! الجزء الأهم، هو أن ابنتنا أهدتنا كعكة."

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وتظهر ليون في الصورة وهي تقوم بإضاءة الشموع لزوجها دانيال، كما تبادل الزوجان قبلة في إحدى الصور وأمسكا بطفلتهما نيشا في أخرى.

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وتشارك نجمة أفلام الكبار السابقة غالبًا مقاطع الفيديو الممتعة مع فريقها على حسابها في انستقرام، وشاركت مؤخرًا مقطع فيديو يضم دانيال وأعضاء فريقها الآخرين وهم يقدمون إحدى أغاني فيلم Manu Weds Tanan ، بطولة الممثلة كانجانا رانوت Kangana Ranaut .

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وكانت ساني وزوجها دانيال قد تبنا ابنتهما نيشا في يوليو 2017، ورحبا بتوأم جديد في مارس 2018 عن طريق الأم البديلة، وأطلقا عليهما اسمي آشر ونوح.

تعمل حاليًا ليون على تصوير فيلمها التاميلي Veeramadevi، حيث تلعب دور محاربة أنثى، ويقال أيضا أن الممثلة تستعد لفيلمها الأول من سينما الماليالام "رانجيلا".