شاهد: مُفاجأة.. أنجلينا جولي تُريد العودة لبراد بيت وهو غير مُهتم!

فجّرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية مفاجأة من العيار الثقيل، تكشف رغبة النجمة العالمية أنجلينا جولي في العودة إلى النجم براد بيت. وعلى الرغم من أن الزوجين السابقين يواصلان إبراز التفاصيل القانونية لطلاقهما، إلا أن مصدرًا مقرّبًا كشف أن جولي تُغير قلبها وتريد إحياء الزواج من جديد. وأضاف المصدر أن أنجلينا ألمحت لبراد أنها تريد أن تعود في علاقة معه، على الرغم من مرور عامين ونصف العام على طلبها الطلاق.

ووفقًا للتقارير، تقوم جولي بسحب مفاوضات الطلاق على أمل المصالحة، حيث إنها ترغب في أن تكون عائلة مرة أخرى ولا يبدو أنها قادرة على المضي قدمًا. وأشارت التقارير إلى أن بيت ليس مهتمًا بالعودة لزوجته السابقة ولكنه يريد الحفاظ على علاقة ودية مع جولي من أجل أطفالهما. وكانت جولي قد ظهرت بشكل علني مع أطفالها في الآونة الأخيرة، ولديهما ماكدوس وباكس وزهارا وشيلوه والتوأمان نوكس وفيفيان. وفي يناير، شوهدت جولي (43 عامًا) وبيت (55 عامًا) يلتقيان معًا في مكاتب المحاماة في بيفرلي هيلز أثناء عملهما على تفاصيل طلاقهما، وقد أعلن في وقت سابق في نوفمبر أنهما وافقا على ترتيب الحضانة.