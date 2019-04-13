شاهد.. تعليق رانيا فريد شوقي علي زيارة سيد رجب لعروس يتيمه يوم زفافها

عبرت الفنانة رانيا فريد شوقي عن سعادتها باللفتة اللطيفة التي صدرت من الفنان سيد رجب بعد زيارته لإحدي الفتيات، حيث فاجأها بحضور حفل زفافها، فقد رأت فيه الفتاة صورة مثالية للأب الحنون عندما قدم شخصية عبد الحميد في مسلسل "أبو العروسة" وتمنت أن يشاركها تلك اللحظة السعيدة تعويضًا لها عن والدها الراحل.
فنشرت رانيا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، مقطع فيديو ظهر فيه سيد رجب لحظة وصولهلحفل الزفاف واستقبال الفتاه له، وسعادتها بعد أن غمرها بحضن أبوي، وعلقت قائلة: "في بنت كان نفسها الفنان سيد رجب يحضر فرحها لان باباها متوفي و أصدقاء العروسة قدرو يوصل للاستاذ سيد رجب".
وتابعت: "فعلا حضر الفرح و معاه المؤلف الاستاذ هاني كمال اللي صنع ابو العروسة و شخصية عبد الحميد.. حبيبي يا استاذ سيد
جدير بالذكر أن مسلسل أبو العروسة، يدور في اطار إجتماعي ويتناول الأسرة المصرية وحياتها وبعض الأزمات التي تواجههم وكيفية حلها، وشارك فيه نخبة من نجوم الفن منهم: سيد رجب، سوسن بدر، محمود حجازي، ولاء الشريف، رانيا فريد شوقي، مدحت صالح، ميدو عادل، نرمين الفقي، صفاء الطوخي، أحمد صيام، تأليف هاني كمال، وإخراج كمال منصور.
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