الليلة.. معهد الموسيقى العربية يستضيف الثنائي بارتولوميه وبيتمان

تستضيف دار الأوبرا المصرية بالتعاون مع المركز الثقافى النمساوى بالقاهرة حفلا موسيقيًا للثنائى "بارتولوميه وبيتمان"، على خشبة مسرح معهد الموسيقى العربية، وذلك يوم السبت الموافق 13 أبريل، في تمام الساعة الثامنة مساءً.



من المقرر أن يتضمن برنامج الحفل مختارات من أشهر مؤلفات الجاز العالمية وارتجالات موسيقية إلى جانب أعمال سريعة راقصة يؤديها ماتياس بارتولوميه الذي يعزف علي آلة التشيلو، وكليمانس بيتمان

عازف فيولين ومندولين.

يذكر أن ماتياس بارتولوميـه ولد عام ١٩٨٥ وبدأ العزف على آلة التشيللو في السابعة من عمره، تخرج فى جامعة الموسيقي والفنون بفيينا عام ١٩٩٥ وحصل علي درجة الماجستير من جامعة موتسارت للموسيقي عام ٢٠١٠، نال عدة جوائز موسيقية مهمة منها بريما لا موزيكا، موزيكا جوفينتوتيس، برامز

الدولية عام ٢٠٠٦ وغيرها.

أما كليمنس بيتمان تخصص في عزف الموسيقي الكلاسيكية علي آلة الفيولين بجامعة الموسيقي والفنون بجراتس (النمسا) كما درس موسيقي الجاز بمعهد الموسيقي بباريس، منذ عام عام ٢٠١٦ يعمل بالتدريس فى جامعة الموسيقي والفنون بجراتس، تأثر اتجاهه الموسيقي بعمله مع عمالقة الموسيقي في هذا الجيل مثل عازف الأكورديون كلاوس باير وعازفي الجيتار اليجر كوريا وفولفجانج موتشبيل والثلاثي فولكس ميلش وغيرهم، شارك فى عد حفلات للأوركسترا بأوبرا فيينا، أوركسترا فيينا الفيلهارموني وأوركسترا فيينا السيمفوني وغيرها.