بالفيديو.. رقص هستيري لـ"ناهد السباعي" في كواليس الزوجة الـ18

روجت الفنانة ناهد السباعي، لمسلسل "الزوجة الـ 18"، التي تخوض به موسم رمضان 2019، بطريقة مختلفة عن المألوف.
ونشرت "السباعي"، مقطع فيديو من كواليس التصوير، من خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وظهرت الفنانة، في الفيديو برفقة عدد كبير من
ونال المقطع إعجاب متابعيها وعددا من نجوم الفن، أبرزهم الفنان أمير كرارة الذي علق قائلًا: "يا ولاد العسل".
جدير بالذكر أن مسلسل "الزوجة الـ 18"، يدور في إطار اجتماعي كوميدي يتورط رجل أعمال شاب في مشاكل كثيرة بسبب تعدد زيجاته، بطولة حسن الرداد، شيماء سيف، ناهد السباعي، محمود البزاوي، محمود الليثي، هيدي كرم، تأليف محمد ابو السعد، وإخراج مصطفي فكري.
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