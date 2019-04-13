بحيلة ذكية.. “عربي” يغتصب “آسيوية” داخل مركز تدليك بدبي ويفجر مفاجأة أمام المحققين

كتب امير فتحي في السبت 13 أبريل 2019 11:09 صباحاً - اتهمت النيابة العامة في دبي موظفاً عربياً يبلغ من العمر 34 عاماً، باغتصاب امرأة آسيوية داخل مركز تدليك، وجنحة انتحال وظيفة مفتش بإحدى الجهات الحكومية، وأحالته إلى محكمة الجنايات.

وفي التفاصيل، قالت المجني عليها (26 عاماً) إنها حضرت إلى الدولة بتأشيرة زيارة أواخر العام الماضي، ثم التحقت بالعمل لدى مركز تدليك، وفي صباح أحد الأيام فوجئت بشخص يدخل مرتدياً زياً إماراتياً، وادعى أنه مفتش لدى جهة حكومية، ودخل إلى المكان وبدأ في تصوير الغرف، ثم سألها عن وضعها فأخبرته بأنها تعمل على تعديل وضعها لكنه لم يلتفت إليها.

وأوضحت المجني عليها، أنها عندما حاولت الاتصال بمديرة المركز منعها من ذلك، ثم أخبرها بأنه سيتجاوز عن مشكلاتها إذا طاوعته، ثم اقتادها بالقوة إلى إحدى الغرف، وطلب منها ممارسة الجنس إلا أنها رفضت وقاومته، فاعتدى عليها بالقوة، مشيرة إلى أنها لم تصرخ أو تستنجد بأحد لخوفها منه بسبب فارق القوة.

وقال شاهد من شرطة دبي إنه انتقل إلى موقع البلاغ فور وروده، وعاين الموقع وشاهد المتهم يدخل عبر كاميرات المراقبة وتم تحديد هويته وضبطه في مكان عمله وتوجيه تهمتي الاغتصاب وانتحال الشخصية إليه، وتعرفت إليه المجني عليها في طابور التشخيص. وأمام المحققين، أنكر المتهم تهمة الاغتصاب الموجهة إليه، لكنه ارتكب الفاحشة مع المرأة برضاها.