كتب امير فتحي في السبت 13 أبريل 2019 11:09 صباحاً - نشرت الفنانة الاماراتية أحلام فيديو عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي اعترفت فيه أنها لم تلجأ الى تركيب الاظافر الاصطناعية على الرغم من انها بدت متأنقة وبأبهى حلتها وذلك من اجل الصلاة اذ ان الاظافر الاصطناعية تنقص وضوءها وتمنعها من الصلاة كما يجب.
ووجهت نصيحة الى متابعيها بالتزام بالصلاة لأنها من أهم الامور في حياة الانسان ولا يجب ان يتغافل عنها.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. لماذا تخلت أحلام عن تركيب الأظافر الاصطناعية! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.