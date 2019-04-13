شاهدوا.. لماذا تخلت أحلام عن تركيب الأظافر الاصطناعية!

كتب امير فتحي في السبت 13 أبريل 2019 11:09 صباحاً - نشرت الفنانة الاماراتية ​أحلام​ فيديو عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي اعترفت فيه أنها لم تلجأ الى تركيب الاظافر الاصطناعية على الرغم من انها بدت متأنقة وبأبهى حلتها وذلك من اجل الصلاة اذ ان الاظافر الاصطناعية تنقص وضوءها وتمنعها من الصلاة كما يجب.

ووجهت نصيحة الى متابعيها بالتزام بالصلاة لأنها من أهم الامور في حياة الانسان ولا يجب ان يتغافل عنها.