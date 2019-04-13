شاهدوا كيف استقبل المُعلّقون صورة رانيا يوسف بالحجاب!

كتب امير فتحي في السبت 13 أبريل 2019 11:09 صباحاً - فاجأت الفنانة المصرية رانيا يوسف، جمهورها بصورة وهي ترتدي الحجاب، على خلاف ما اعتاد عليه بظهورها بملابس جريئة.

وأرفقت يوسف مع الصورة التي نشرتها عبر حسابها في “إنستغرام”، اسم مسلسلها الجديد “مملكة إبليس”، المقرّر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل، في إشارة إلى أنها ستقوم فيه بهذا الدور.

لكن رانيا لم تسلم من تعليقات الجمهور الذي تباينت ردود أفعاله بين المؤيد لهذه الإطلالة، وبين الرافض والمهاجم لها كونها اعتادت الظهور بملابس فاضحة ولا يليق ظهورها بالحجاب.

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وجاءت تعليقات الفريق الأول: “اللهم قوي إيمانك، وقمر في الحجاب، وحلو فيكي، وشكلك كدة أحلى، وبجد جميلة كتير بالحجاب، ومنورة فيه”، بينما هاجمها البعض قائلاً: “سبحان الله مش لايق عليكي خالص، مش لايق عليكي والله، وفين البطانة يا طاهرة”.

وسخِر البعض الآخر بقوله: “الحاجة رانيا، وبركاتك يا شيخة”. و”مملكة إبليس” بطولة رانيا يوسف وتُقدّم فيه شخصية “حنين”، ويشاركها كوكبة من النجوم وهو من تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجنايني.

يُذكر أن الفنانة رانيا يوسف اعتادت الظهور بملابس مثيرة وهو ما عرّضها لهجوم شديد بعد ظهورها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي العام الماضي، بفستان وصفه البعض بالفاضح، كما كررت إثارتها للجدل بإطلالة مثيرة وارتداء الـ”هوت شورت” في مناسبات مختلفة.