شاهد: طفل كفيف يتحسس ملامح أوزيل

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كتب امير فتحي في السبت 13 أبريل 2019 11:09 صباحاً - نشر مهاجم نادي آرسنال، مسعود أوزيل، فيديو للقائه مع الطفل مايكي الذي فقد بصره بسبب مرض نادر، وفقا لأوزيل.
جرى اللقاء في اليوم الذي فاز فيه نادي آرسنال الإنجليزي على نادي نابولي بهدفين دون رد.
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