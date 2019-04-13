كتب امير فتحي في السبت 13 أبريل 2019 11:09 صباحاً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو عفوي للأمير الوليد بن طلال وهو يمزح مع إحدى حفيداته . وأظهر الفيديو الوليد وهو يجر حفيدته على الأرض فيما تقوم شقيقتها بالصراخ ، ويقابلها الوليد بالضحك .

ويسمع من الفيديو صوت والدتهم وهي تطلب منهم الخلود للنوم قائلة : ” يلا ناموا” .

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا الوليد بن طلال يمزح مع حفيدته ويسحبها على الأرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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