بلقيس تحتفل باليوم الإماراتي مع الجمهور في دبي.. إليكم التفاصيل!

متابعة بتجـــــــــــرد: تحيي النجمة بلقيس فتحي حفلًا غنائيًا كبيرًا بمناسبة اليوم الإماراتي لهذا العام.
ومن المقرر أن تلتقي بلقيس الجمهور الإماراتي في “دبي باركس اند ريزورتس” يوم 19 نيسان/أبريل الجاري حيث ستقدّم لهم باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة.
وأعلنت بلقيس عن الحفل عبر صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي حيث كتبت: “احبتي في بلادي الغالية الامارات انتم على موعد مع حفل غنائي خاص باليوم الاماراتي في دبي باركس اند ريزورتس ١٩ ابريل الجاري اشوفكم هناك باْذن الله وراح نخليه حفل نار”.
الجدير ذكره أن آخر أعمال بلقيس فتحي الفنية كانت أغنية “عريسنا” من كلمات تركي الشريف، ألحان فايز السعيد وتوزيع سيروس وأهدتها إلى كل الشباب “العرسان”.
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