إليكم تفاصيل كليب “صدفة” لـ راغب علامة

متابعة بتجـــــــــــرد: يستعد السوبر ستار راغب علامة لطرح فيديو كليب خاص بأغنيته الجديدة “صدفة” خلال الفترة القريبة المقبلة.

العمل بحسب ما أشار إليه راغب علامة يحمل فكرة مختلفة ستفاجئ الجمهور، خاصة أن “صدفة” هي امتداد لأغنية “اسف حبيبتي” التي غنّاها قبل 26 عامًا وحققت نجاحًا كبيرًا فاق حينها كل التوقعات.

الأغنية كتبتها ولحّنتها أماني النوري، وحققت نجاحًا كبيرًا حيث ناهزت المليون مشاهدة بعد أقل من أسبوع على إتاحة عرضها عبر موقع “يوتيوب” الشهير.

تجدر الإشارة إلى أن أغنية “صدفة” تتصدّر منذ إطلاقها المراتب الأولى في سباق الأغاني العربية الأكثر استماعًا وطلبًا من الجمهور.

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لمشاهدة فيديو أغنية “صدفة”: