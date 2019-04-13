سميرة توفيق تردّ بقوة على من روّج خبر وفاتها

متابعة بتجـــــــــــرد: عبّرت الفنانة القديرة سميرة توفيق عن حزنها الشديد من الشائعات الأخيرة التي تحدّثت عن وفاتها، وقالت: “حزنتُ كثيراً، لكنني سأستمر بمشاركة جمهوري المحبّ تفاصيل نشاطاتي، أنا بقوة الله موجودة وهو من يقرر متى تحين ساعتي، ولكن ما هي إفادتهم من خبر موتي؟”.

وتابعت لإذاعة “صوت لبنان”: “لماذا الترويج لهذه الصورة البشعة التي أحزنت قلوب الناس التي تحبني، بكيتُ على بكائهم”، متوجهة إلى مطلقي الشائعات بالقول: “لقد خدمتموني بهذه الشائعة لانني كنت شاهدة على الدموع الغالية، هذا الجمهور الذي لا اريد أن أخسره”.

وأكدت: “لقد نشروا لي ورقة النعوة التي لم اكن قادرة على قراءتها، وذلك فور عودتي من السعودية، لماذا هذه الاذية الشخصية؟”، مؤكدة أنّ هناك “خطة مبرمجة” لنشر هذه الشائعة و”سأرد على المغرضين في شهر رمضان من النشاط الفني الذي صورته في السعودية، سيسمعون صوتي، ولن ينالوا مني هؤلاء الذين يشبهون سحابة الصيف”، آملة “أن تغسل الاعياد قلوبهم من الحسد والغيرة”.