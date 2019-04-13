شكرا لقرائتكم فاليري أبو شقرا: "أنا محظوظة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتبرت الممثلة اللبنانية، فاليري أبو شقرا، أن مسلسل "ما فيي" الذي لعبت فيه دور البطولة إلى جانب الممثل السوري معتصم النهار قد وصل إلى معظم المشاهدين في العالم العربي، لأنه عمل عربي مشترك "سوري- لبناني".

وأكدت في حوار خاص لها مع "العربية.نت" أن النجاح الذي حققه المسلسل ونسبة المشاهدة الكبيرة كانا سببين رئيسيين لأن يكون له جزء ثان.

وتحدثت أبوشقرا عن تجربتها مع الممثل معتصم النهار والممثل السوري تيم حسن في شخصية "جبل" بمسلسل "الهيبة العودة" العام الماضي، وقالت إنها لا تحب المقارنة بين الممثلين، بل إنها تعتبر نفسها محظوظة، لأنها وقفت في بداية مسيرتها التمثيلية إلى جانب نجوم.

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وأضافت في حديثها أنها تعلمت منهما الكثير، خصوصاً التركيز على الشخصية وعلى الدور الذي تجسده خلال التصوير، وعلى ضرورة ألا يلهيها أي شيء آخر عن ذلك.

عن شخصية "بسمة" التي جسدتها في مسلسل "ما فيي" قالت إنها شخصية هادئة وواقعية وتقريباً أقرب للبنت "المثالية"، لكن هي لا تشبهها في شخصيتها الحقيقية.

وتطرقت في حديثها إلى الدراما الخليجية والمصرية، وقالت إنها منفتحة عليهما ولا تسد الباب أمام أي عرض تمثيلي من أي بلد، شرط أن يشبهها الدور فتستطيع حينها طبعاً أن تعطي من ذاتها.