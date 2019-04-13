أحمد جمال ينتهي من تسجيل ألبومه الجديد

كشف المطرب الشاب أحمد جمال، عن انتهائه من تسجيل عدد كبير من أغاني ألبومه المقبل، الذي من المقرر طرحه خلال عام 2019، قائلًا : "بدأت منذ عدة أشهر في التحضر لألبومي الجديد، ومن المقرر أن يتم طرحه خلال هذا العام، خاصة بعد انتهائي من تسجيل عدد كبير من الأغاني، ولكن ما زلت أستمع إلى بعض الكلمات والألحان لضمّ ألوان جديدة إلى الألبوم، وهذا يعود إلى حرصي الدائم على إرضاء كل الأذواق".

وأوضح "جمال"في تصريحات لـ"لايف ستايل" حول النجاح الكبير الذي حققته الأغنية الدينية "توكلنا على الله"، أن هذه أول أعماله في عام 2019، وهي من كلمات محمود عبدالله وألحان مصطفى شوقي وفكرة وإنتاج وموسيقى ومكس وماستر أمير محروس، معربا عن سعادته البالغة بما حققته من نجاح، متمنيا أن ينال باقي الألبوم إعجاب الجمهور عند طرحه.

وصرح جمال بأن أغنيته "اضحكي" هي الأكثر قربا من قلبه، وأنه يحب المطرب حكيم وأن صعوده الأول على المسرح كان مع أغنية "افرض مثلا"، مشيرا أن الملحن الكبير عمار الشريعي هو من قدمه للجمهور من خلال تتر مسلسل "بيت الباشا" بطولة الفنان صلاح السعدني.

أما عن الطقوس التي يتبعها قبل صعوده على مسارح الحفلات الغنائية التي يحييها، قال أحرص دائما على التواجد من خلال الحفلات أو الألبومات وأسعى ألا أغيب كثيرا عن جمهور العزيز، ولكن الأهم بالنسبة لي هو نوعية الأغاني التي قدمها في كل حفل، فدائما أحاول أن تكون مختلفة ومتنوعه، فمثلا عندما أقدم حفلا غنائيًا بدار الأوبرا، لن تكون الأغاني كالتى أقدمها في حفل تخرج للطلاب أو في موسم الأعياد، وتابع قائلًا: "كما أفضل الانعزال تمامًا عن الناس قبل الحفل لمدة ساعة، وذلك للحفاظ على الصوت وأيضا أكون في حالة تركيز شديدة لكي يخرج الحفل كما يرغب الجمهور ويكون بشكل مشرف".

وعن رفضه لفكرة التمثيل، أكد على رغبته لخوض هذه التجربة، خاصة أنه أثبت نفسه غنائيا، كما أنه تلقى عدداً من العروض الفنية السينمائية والدرامية، ولكنني سأدرسها وأختار أفضلها بعد طرح ألبومي الغنائي الجديد، معلنا عن رفضه للمشاركة في الدراما التليفزيونية، لأنه يراها مرهقة حاليا بالنسبة له.

Advertisements

وبشأن ارتباطه مؤخرا من الإعلامية السعودية ديانا الخميس، قال أن خطوة الارتباط هذه كانت من أفضل وأسعد لحظات حياته، مشيرا أن تعارفهما جاء بالصدفة عندما التقاها لأول مرة أمام مبنى إحدى القنوات الفضائية الكبرى في دبي، حيث كان على موعد لإجراء مقابلة، فتمّ التعارف بينهم وأصبحا صديقان، ومن ثم تحولت هذه الصداقة إلى قصة حب، وأجاب ردًا على سؤال حول الأطعمة المفضلة لديه بأنه يحب "الملوخية" كثيرًا، وأنها المفضلة لديه.

وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا

- أحمد جمال ينشر مقطع من أغنية "حق مش حقك" من ألبومه الجديد

- الفنان أحمد جمال يسرد تفاصيل تعرض سيارته لحادثة