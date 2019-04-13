محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
أكد المخرج محمد ياسين أنه أوشك على الانتهاء من التعديلات، التي يتم إجراؤها على سيناريو فيلم "أهل العيب"، لافتا إلى أنه يعقد خلال الأيام الجارية، جلسات عمل مكثفة مع المؤلف تامر حبيب.
وقال "ياسين"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن المشروع ما زال قائما، وسيتم الكشف عن تفاصيل جديدة خلال الأسبوع المقبل، مضيفا أنه لم يتم تحديد موعد لبدء تصوير الفيلم حتى الآن.
فيلم "أهل العيب"، تدور أحداثه في إطار اجتماعى، عن 6 شخصيات، تدفعهم بعض الأسباب إلى اللجوء لطرق غير مستقيمة وراء كسب المال، ويشارك في بطولته منة شلبي وإلهام شاهين ومحمد ممدوح.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد ياسين: "أهل العيب" ما زال قائما.. وتفاصيل جديدة الأسبوع المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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