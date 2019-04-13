سيد رجب ينشر صورته قبل الشهرة.. هل تغير كثيرا؟.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شارك الفنان المصري سيد رجب جمهوره في صورة قديمة له عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

سيد نشر صورة له أثناء تقديمه أحد العروض المسرحية قبل احترافه مهنة التمثيل، وكتب معلقا: «نوستالجيا»، بينما ظهر في الصورة بشكل مختلف عما يعرفه عليه الجمهور.

الصورة حازت على إعجاب عدد كبير من جمهور الفنان المصري، وسأله الفانز عن احتمالية تقديم جزء ثالث من مسلسله الأخير «أبو العروسة».

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سيد رجب من مواليد عام 1950، دخل الوسط الفني بعد الأربعين، وتحديدا في عام 1993، وقدم لسنوات طويلة أدوار صغيرة، ثم بدأ يلفت الأنظار بموهبته.

ومن أعماله في السينما: «إبراهيم الأبيض، صرخة نملة، قلب الأسد، الشوق، قبلات مسروقة»، كما شارك في الدراما من خلال عدة أعمال ومنها: «موجة حارة، تحت الأرض، فرعون، آسيا، الحارة، حارة اليهود، بين السرايات»، وغيرها.

وحقق سيد نجاحا كبيرا مؤخرا من خلال مسلسل «أبو العروسة»، والذي قام ببطولته مع الفنانة سوسن بدر، واستطاع أن يدخل إلى قلوب المصريين من خلال شخصية «عبدالحميد».

المسلسل شارك ببطولته سوسن بدر، كارولين عزمي، نيرمين الفقي، مدحت صالح، ورانيا فريد شوقي.