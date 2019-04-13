مازن معضم في تحدٍ جديد

بمناسبة اليوم العالمي للكتاب، اطلقت “YDo Lebanon” تحدٍ جديد، ثقافي ويشجّع على قراءة الكتب.

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اول النجوم الذين قرروا خوض هذا التحدي هو النجم مازن معضم، الذي نشر على حسابه عبر موقع انستغرام فيديو اخبر فيه المتابعين عن شروط هذا التحدي، وحثهم على خوضه لاهميته في تطوير الفرد وزيادة نسبة الثقافة وكذلك نشر ثقافة مطالعة الكتب والقراءة بين الناس خصوصًا في زمن قلّ فيه القراء وباتت مواقع التواصل الاجتماعي والاجهزة الذكية هي الطاغية على عقول وحياة الافراد في المجتمع.

يتطلب هذا التحدي، بحسب ما نشر “معضم”، ان يقوم كل شخص باختيار كتاب لقراءته، ويقوم بتصوير نفسه فيديو يذكر فيه اسمه واسم الكتاب الذي يقرأه، ويختار بالتالي مقطعا اعجبه من هذا الكتاب وينشره على حساباته عبر موقعي انستغرام وفيسبوك مع هاشتاغ #ydo_lebanon و #buildfuturereaders ، والفيديو الذي ينجح في جمع اكبر عدد من الlikes يربح جائزة قيمة.

هذه الجوائز ستوزع باليوم العالمي للكتاب في ٢٣ نيسان وذلك في مكتبة شكيب ارسلان الدولية عند الرابعة من بعد الظهر، بوجود معضم الذي سيقوم بتوزيع الجوائز على الرابحين.