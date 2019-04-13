خاص- نجوى كرم حديث مواقع التواصل والإعلام العربي والعالمي

تصدرت شمس الغنية اللبنانية نجوى كرم التراند العربي والعالمي بعد 24 ساعة على طرح كليب “ملعون ابو العشق”.

الكليب تم تصويره في شارع الحمرا في بيروت، تحت ادارة المخرج وليد ناصيف الذي صوره على طريقة الـ”Flashmob” – “الفلاش موب” او التجمع المفاجئ والخاطف حيث يظهر مجموعة من الناس الذين يتجمعون فجأة في مكان ما ويقومون بأفعال غير اعتيادية لفترة وجيزة، ثم يتفرقون.

وهذا ما حصل مع نجوى وصلت الى شارع الحمرا قدمت الأغنية وسط الشارع واستقطبت الكثير من الناس الذين بدأوا بالرقص معها والتقاط السيلفي والغناء ضمن أجواء مليئة بالفرح والطاقة الايجابية. وفي الأخير عندما انتهت غادرت المكان في سيارتها وتفرقت كل الجماهير.

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الكليب تخطى حاجز النصف مليون مشاهدة بعد ساعات قليلة على طرحه. كما بدأت محطتي روتانا و”ام تي في” بعرضه على الشاشة وهذه سابقة خاصة ان الأغنية تبقى حصرية على يويتوب لمدة خمسة أيام على الأقل.

أيضاً كشف المخرج وليد ناصيف ان الكليب كسر الرقم القياسي بكتاب “غينيس” من خلال عدة عوامل وهي: مدة تصوير الكليب ثلاث دقائق وعشرون ثانية. تم المونتاج بـ 24 ساعة، اضافة الى احتلال الكليب الذي صور على طريقة تلفزيون الواقع “فلاش موب” المرتبة الاولى.

وكانت “كرم” قد طرحت عبر المنصّات الرقمية، اغنيتين دفعة واحدة. أول اغنية بعنوان “ملعون ابو العشق” كلمات عامر لوند، الحان وتوزيع علي حسون وماسترينغ جو باروجيان

الاغنية الثانية حملت عنوان “كتير حلو” كلمات والحان عماد شمس الدين توزيع هادي شرارة. لقراءة الخبر خاص- نجوى كرم تُحدث بلبلة واسعة وتنافس نفسها