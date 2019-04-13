خالد عبدالرحمن ينسحبُ من حفل نجران ويتوعّد الشركة المُنظمة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ألغى الفنان خالد عبدالرحمن حفلته الغنائية التي كان مقررًا إحياؤها مساء أمس في نجران ضمن حفلات السعودية المقامة في عدد من مناطق المملكة، وذلك بعد عدد من الملاحظات على الشركة المنظمة كما ذكر خالد في فيديو عبر حسابه على "سناب شات".

وقال الفنان خالد عبد الرحمن إن الشركة التي تم التعاقد معها أخلّت بالعقد المُبرم، وعلى إثره تم الانسحاب من الحفل لعدم الالتزام ببنود العقد، مضيفًا: "لكل من اشترى تذكرة الحفل له كامل الحق في استرداد قيمتها دون نقص".

وكشف "مخاوي الليل" بأنه سيُقدّم شكوى لإمارة المنطقة ضد الشركة المنظمة لعدم أهليتها، كما سيكون هناك شكوى مماثلة للهيئة العامة للترفيه، فيما طالب جمهوره بنهاية الحديث بالالتزام بالهدوء التام.

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وعبّر المتابعون عن امتعاضهم من رداءة تجهيزات الشركة، والتوقف المتكرر لإصلاح الصوتيات، كما نشر البعض صورًا من مكان الحفل، وكانت مقاعد الجمهور متسخة وغير مهيأة للجلوس.

من جهة أخرى، أحيا خالد عبد الرحمن مساء الجمعة حفلاً غنائيًا بمشاركة الفنان عبدالعزيز المعنى، وذلك ضمن حفلات السعودية في مركز الأمير سلطان الحضاري بجازان.