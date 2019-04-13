شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يسافر لبنان مع "هوجان".. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم محمد إمام للسفر غدا الأحد إلى لبنان لتصوير المشاهد الخارجية من مسلسله الرمضانى المقبل "هوجان"، حيث يستمر التصوير هناك لمدة أسبوع وتجمع المشاهد الخارجية بينه وبين الفنان رياض الخولى، حيث تعد المشاهد جميعها أكشن ويعود إلى القاهرة يوم 19 أبريل الجارى لاستكمال تصوير المشاهد الخاصة بالعمل فى القاهرة.

وأوشكت المخرجة شيرين عادل على الانتهاء من تصوير الـ15 حلقة والأولى من المسلسل، الذى تقوم بإنتاجه شركة سينرجى، حيث انتهت شيرين من مونتاج ومكساج الحلقات الـ10 الأولى، كما تكثف التصوير عقب عودتها للقاهرة لتصل ساعات التصوير إلى 18 ساعة يومياً من أجل الانتهاء من تصوير باقى الحلقات وتسليمها للشركة المنتجة، لتصبح جاهزة للعرض مباشرة.

مسلسل "هوجان" إنتاج شركة سينرجى، بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبد العزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، تأليف محمد العزب، وإخراج شيرين عادل.