شكرا لقرائتكم خبر عن صورة "الدمنهورى وحش الطريق".. فتحى عبد الوهاب فى "طلقة حظ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر النجم فتحى عبد الوهاب خلال أحداث مسلسل "طلقة حظ" للنجم مصطفى خاطر كضيف شرف بشخصية جديدة وهى "الدمنهورى وحش الطريق"، وننشر صورة له أثناء تصوير المسلسل، حيث يظهر فى مشهد واحد فقط بجانب بطل العمل مصطفى خاطر.





وفى سياق آخر يواصل فتحى عبد الوهاب تصوير مسلسله "لمس أكتاف" مع النجم ياسر جلال، الذى يعرض فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، حيث يجسد شخصية "تاجر مخدات" ويدخل فى صراعات وأزمات مع أدهم لاعب المصارعة المعتزل، وتدور الأحداث فى إطار من التشويق والإثارة، ويشارك فى بطولته حنان مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، هاجر الشرنوبى، وآخرون، تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى.

مسلسل "طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، بطولة أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، إنعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس، ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم ميدو عادل وآخرون.