رغم وفاتها.. ريم بنا حاضرة في "الإسماعيلية السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

أقيمت ندوة الفيلم المصري "تأتون من بعيد" للمخرجة أمل رمسيس، ضمن فعاليات الدورة الـ21 لمهرجان الإسماعيلية الدولي لأفلام التسجيلية والقصيرة، برئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا.

وأدار الندوة الناقد السينمائي سيد محمود، وتحدثت المخرجة أمل رمسيس عن المناضل الفلسطيني نجاتي صدقي، بطل فيلمها، وعن الحالة الإنسانية لهذا المناضل، الذي كان دائما كاشفا للجزء الخاص بحياته السياسية فقط.

وأضافت رمسيس، خلال كلمتها: "قررت السفر عام 2015 للتعرف على شقيقته دولت، لأنها بدأت تفقد الذاكرة، ولكن كانت المفاجأة التي اكتشفتها أن ذاكرتها البصرية كانت جيدة، وهذا بعد رجوع صدقي بعد زيارتها في برشلونة".

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وأوضحت رمسيس أنه لا يوجد أحد مهتم بالحرب الأهلية، لذلك كان من الصعب الحصول على تمويل من البداية، ولكن في آخر عامين استطاعنا الحصول علي تمويل".

وأشارت أمل إلى أنها استخدمت اللغة الاسبانية، لأنها الاقرب من بداية العمل واستبعدت اللغة العربية، لأنها بعيدة كل البعد عن الحالة الخاصة بالعمل.

وقالت رمسيس بحزن شديد إنها تحدثت إلى المطربة ريم البنا قبل رحيلها، للحصول على أغنية الفيلم، وكانت الشيء الوحيد غير مدفوع الأجر في الفيلم.