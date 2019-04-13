فيديو| نجوم الفن يحتفون بابنة ناهد شريف.. ونجوى فؤاد تكشف لها عن مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الإعلامية بوسي شلبي مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، لاحتفاء عدد من نجمات الفن بـ"باتي" ابنة الفنانة الراحلة ناهد شريف.

وأهدت الفنانة نجوي فؤاد، لـ"باتي" صورة تجمعها بوالدتها ناهد شريف علي هاتفها، وقالت: "الصورة من فيلم هو والنساء، في استديو جلال، الفيلم من إنتاجي وعمري وقتها 27 عاما، العمل من بطولة ناهد شريف، وهند رستم، ورشدي أباظة".

يذكر أن "باتي" زارت، صباح اليوم الجمعة قبر والدتها للمرة الأولى، منذ رحيلها في 7 أبريل عام 1981، تأثرا بمرض السرطان، وانهارت أمام قبرها.