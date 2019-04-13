صور| ليلى علوي في اليونان من أجل "البحر المتوسط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت الفنانة ليلى علوي صورا لها على هامش مشاركتها في مؤتمر البحر المتوسط "بحرنا، وطننا".

وعلقت علوي على الصورة: "في اليونان لحضور مؤتمر البحر الأبيض المتوسط (بحرنا، وطننا)، المقام بين مصر وقبرص واليونان، واللي بيهدف لتعزيز العلاقات الاقتصادية، السياحية، التجارية والثقافية".

يذكر أن الفنانة ليلى علوي تنتظر عرض فيلمها "التاريخ السري لكوثر"، الذي يشاركها في بطولته زينة وأحمد حاتم وفراس سعيد، ومن تأليف وإخراج محمد أمين.