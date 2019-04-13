شاهد.. رقص هستيري لـ حسن الرداد وناهد السباعي وشيماء سيف في كواليس “الزوجة 18”

كتب امير فتحي في السبت 13 أبريل 2019 06:53 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية ناهد السباعي، عبر حسابها على انستغرام، مقطع فيديو من كواليس مسلسل “الزوجة 18” المرتقب عرضه في رمضان 2018.

واظهر الفيديو وصلة رقص هستيري جمعت بعضا من ابطال مسلسل “الزوجة 18” مثل حسن الرداد وناهد السباعي وشيماء سيف ومحمود الليثي.

مسلسل “الزوجة 18” يشارك في بطولته كل من هيدي كرم، سلوى خطاب ومحمود البزواي، وكوكي، وإيناس كامل. من تأليف ورشة كتابة محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد وإخراج مصطفى فكري.