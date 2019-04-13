شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحولت عبلة كامل من الصدام مع اللهجة الصعيدية إلى العشق؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حسن القناوي مصحح اللهجة الصعيدية لـ ”الخليج 365”، عن تجربته مع الفنانة عبلة كامل في تصحيح اللهجة الصعيدية على مدار عشر سنوات، قائلا:" تقابلت مع الفنانة عبلة كامل لأول مرة من خلال مسلسل "حق مشروع"، تأليف الكاتب الكبير محمد صفاء عامر وبطولة عبلة كامل وحسين فهمي وإخراج رباب حسين عام 2007، وكانت هي التجربة الأولي للفنانة عبلة كامل مع اللهجة الصعيدية، ونظرا لتلقائية الأستاذة عبلة كامل في الأداء فهي غالبا ما تضيف بعض الكلمات أثناء التمثيل مما شكل معها عائقا لأن الإضافات لابد أن تكون باللهجة الصعيدية، ومع مرور الوقت استطاعت الفنانة عبلة كامل أن تبدأ في التأقلم مع اللهجة الصعيدية".





وأضاف:" أما التجربة الثانية فكانت من خلال مسلسل أفراح إبليس عام 2009 الجزء الأول من تأليف الأستاذ محمد صفاء عامر وبطولة عبلة كامل، جمال سليمان، أيتن عامر ومن اخراج سامي محمد علي، وكان المسلسل عبارة عن مباراة في اللهجة بين كل المشاركين في المسلسل ومن ضمنهم الفنانة عبلة كامل"..

Advertisements

وقال إن التجربة الثالثة والتي استمرت خمس سنوات مع اللهجة الصعيدية للفنانة عبلة كامل هي تجربة خمسة أجزاء من مسلسل سلسال الدم، والتي حرصت الحجة "عبلة" على إتقان كل كلمة من بداية المسلسل وأكدت على ذلك لجميع الممثلين المشاركين في المسلسل .

وأكد القناوي، أن الفنانة عبلة كامل وصلت إلى مرحلة الارتجال في اللهجة الصعيدية حتي أنها كانت تتحدث بها بعيدا عن الكاميرات ومن ثم أصبحت خلال عشر سنوات صعيدية وتعشق اللهجة الصعيدية.





يذكر أن آخر أعمال الفنانة عبلة كامل مسلسل سلسال الدم بأجزائه الخمسة من إخراج مصطفي الشال وبطولة عبلة كامل، رياض الخولي، رندا البحيري، أحمد سعيد عبد الغني، هادي الجيار، أميرة هاني، كريم كوجاك .