شاهد.. الدكتورة خلود خائفة على زوجها امين من بنات المغرب!

كتب امير فتحي في السبت 13 أبريل 2019 05:11 صباحاً - تحدثت الفاشينستا الكويتية الدكتورة خلود عن حبها للمغرب وللاكلات المغربية وعن خوفها من على زوجها الموديل امين من جمال بنات المغرب.

وقالت الدكتورة خلود، أثناء استضافتها في حلقة الامس من برنامج “The Plane” الذي يقدمه الاعلامي صالح الراشد على قناة atv، انها لم تقم بزيارة المغرب بعد ولكنها تفضل ان تذهب بدون زوجها امين قائلة: “لان بنات المغرب عسولين وجميلات”.

غير ان خلود عادت واكدت انها تثق بزوجها قائلة “واثقة فيه بس عادي اتغشمر ما تصدق عاد بس ما حيروح المغرب ويخليني انا هني”.

من ناحية اخرى، اكدت خلود انها تعتبر نفسها وبكل ثقة الفاشينستا الاولى على مستوى الخليج.