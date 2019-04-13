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رنا صلاح الدين - القاهرة - آية عبد العزيز
استقبل الفنان التركي بورا جولصوي مولوده الأول من زوجته نيلوفر جوربوز، واطلق الزوجان عليه اسم «جيم».
بورا ظهر في أول صورة مع مولوده بشكل مؤثر جداً في لقطة بالأبيض والأسود، واضعاً مولوده الصغير بين أحضانه، في الوقت الذي حرص فيه على اخفاء ملامحه، حيث تبادل فاتز النجم الشهير بـ«مؤيد» الصورة بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مهنئين الفنان الشاب على قدوم مولوده الأول.
يُذكر أن بورا احتفل بزفافه على نيلوفر بعد قصة حب جمعتهما استمرت لـ5سنوات، وذلك في سبتمبر 2018، حيث كانت العروس حاملاً في شهرها الثاني.
جولصوي سبق له الزواج من الفنانة التركية بورجو كارا الشهيرة بـ«زينب»، حيث انفصل عنها بعد 10 أشهر فقط، وقد احتفلت الأخيرة بزفافها على المخرج التركي فيرات بارلاق فبراير 2017، ورُزقت منه بمولودها الأول «علي تشاينز» سبتمبر 2017.
من ناحية أخرى، يُعرض لبورا جولصوي حالياً مسلسل «ابنتي»، والذي يشارك في بطولته أمام الطفلة بيرين جوكيلديز والفنانة ليلى ليديا توغوتلو.
كانت هذه تفاصيل خبر النجم التركي بورا جولصوي يصبح أباً وهذه أول صورة لمولوده.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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