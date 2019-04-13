ارهاق التصوير يضع بصمته على وجه بيرين سآت.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تواصل الفنانة التركية بيرين سآت تصوير مسلسلها الجديد، والمنتظر أن تعود به إلى جمهورها بعد طول غياب، ولكن عبر منصة جديدة، تتعاون فيها لأول مرة مع شركة Netflix.

عدسات الباباراتزي رصدت نجمة «العشق الممنوع» في أحدث ظهور لها بعد انتهاء يوم تصوير، وبالرغم من محاولة بيرين الابتسام أمام فلاشات المصورين، كان الارهاق الأسرع في تسجيل بصمته على الصورة، حيث كسا ملامح وجهها بشكل عكس حجم الضغط الذي تتعرض له الفنانة الشابة، خاصة أنها بعيدة عن التصوير والوقوف أمام الكاميرات منذ فترة ليست قصيرة.

Advertisements

بيرين توجهت لأحد مراكز التجميل، ثم التقت بوالدتها وجدتها، حيث تناولت الفنانة الشهيرة بـ«فاطمة» معهما العشاء في أحد مطاعم مركز كانيون التجاري بإسطنبول.

يُذكر أن بيرين سآت تشارك في بطولة المسلسل المنتظر أمام محمد جونسور الشهير بـ«الأمير مصطفى»، ميليسا شينولسون، و ميتين آكدولجير، حيث كان مسلسل «السلطانة كوسيم» في موسمه الأول، آخر عمل درامي عُرض لبيرين سآت عام 2015.

من ناحية أخرى، نفت بيرين سآت كل ما اثير خلال الفترة الماضية حول وجود خلافات بينها وبين زوجها، الفنان كينان دوغلو، مشددة على أن ما اثير حول وصولهما لقرار الانفصال مجرد شائعات كاذبة.