«لوك» شفاف يعرض النجمة التركية سيريناي ساريكايا للانتقادات.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

التقطت عدسات الباباراتزي الفنانة التركية سيريناي ساريكايا في أحدث ظهور لها خلال حضورها عرض كوميدي للفنان التركي جيم يلماز.

سيريناي بدت بـ«لوك» أسود شفاف بشكل عرضها للانتقادات، في الوقت الذي زادت طلّتها صخباً بأحمر شفاة قوي، مسدلة شعرها الذهبي بشكل ضاعفها أنوثة وجاذبية، واكملت إطلالتها بحذاء أنيق غير مألوف رمادي اللون.

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الفنانة التركية اعربت عن اعجابها بالعرض الكوميدي لجيم يلماز، كما دعت الأخير لحضور عرضها المسرحي «أليس في بلاد العجائب»، كما اعربت عن سعادتها بإطلاق اسمها على مجموعة جينز جديدة من ماركة Mavi، والتي تمثل الفنانة الشابة وجهاً إعلانياً لها، وقالت: «كنت انتظر ذلك من الموسم الأول لتعاوني مع الماركة».

يُذكر أن سيريناي تشارك في بطولة مسرحية «أليس في بلاد العجائب»، أمام الفنان التركي شكرو اوزيلديز، انيس اريكان، و إيزجي مولا، وغيرهم.

من ناحية أخرى، كان مسلسل «fi» كان آخر أعمال سيريناي الدرامية، وقد شاركت في بطولته أمام محمد جونسور الشهير بـ«الأمير مصطفى»، بيراك توزوناتاش الشهيرة بـ«ميهرونيسا»، وأوزان جوفان الشهير بـ«رستم باشا».