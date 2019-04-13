بن أفليك ينفصل عن صديقته

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

انفصل النجم والممثل الأمريكي بن أفليك، عن صديقته منتجة برنامج Saturday Night Live ليندسي شوكوس بسبب انشغال كلًا منهم بالتحضيرات لأعمالهم الفنية والخاصة، وعدم إتاحة الفرصة لاستمرار علاقتهم بسبب عمل كلًا منهم.

وكشف مصدر مقرب من الثنائي أن سبب انفصالهما يعود لانشغال كل منهما عن الآخر في الفترة الأخيرة، فجدول أعمالهما مزدحم مما يمنعهما من قضاء أوقاتهما معًا في الفترة الأخيرة، وذلك بحسب موقع برنامج ET الأجنبي.

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المصدر أكد أنهما مازالا يحبان بعضهما كثيرًا ولكنهما أدركا أن الأمور لن تسير كما يرجوان فقررا الانفصال للمرة الثانية.

وكان بن أفليك، قد بدأ في مواعدة شوكوس في 2017 بعد أشهر قليلة من انتهاء معاملات طلاقه رسميًا من الممثلة جينفر جارنر، وانفصلا في أغسطس 2018 قبل دخوله لمصحة إعادة تأهيل لتلقي العلاج من إدمانه على الكحول للمرة الثالثة في حياته.

والجدير بالذكر أن بن أفليك قد انفصل قبل ذلك، عن النجمة العالمية جينيفر جارنر، البالغة من العمر 44 عاما، وذلك بعد زواج استمر 10 سنوات أنجبا خلاله 3 أطفال وذلك بسبب خيانته لها مع مربية أطفالهما.