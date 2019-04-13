هيو جاكمان يحتفل بعيد زواجه.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

احتفل النجم والممثل الأسترالي الشهير هيو جاكمان بعيد زواجه الـ23 من زوجته الممثلة الاسترالية ديبورا لي فيرنس، حيث جاء ذلك من خلال رسالة رومانسية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشر هيو جاكمان البالغ من العمر 50 عاما، صورة تجمعه بـ ديبورا قائلا : عيد زواج سعيد حبيبتي، فيما اكد النجم الاسترالي ان الفة والتفاهم هو سر نجاح حياتهما الزوجية.

يشار الى ان ديبورا لي فيرنس تكبر هيو جاكمان بـ 13 عامًا، فهو يبلغ من العمر 50 عاما بينما هي 63 ولديهما طفلين اوسكار وايفا.

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وعلى جانب أخر، قام النجم والممثل والمطرب الأمريكي الهيوليودى هيو جاكمان، بزيارة خارجية، مؤخرا، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث من المقرر مشاركته فى حفل غنائى ضخم عقب الاعلان عن الفائزين بجائزة المعلم العالمية.

وكان هيو جاكمان قد نشر مجموعة من الصور من الصحراء وحمل الصقور، كما قام بزيارة لمسجد الشيخ زايد الكبير بأبوظبى.

وسبق للممثل العالمى والنجم الهيوليودى هيو جاكمان، مشاركة متابعيه فيديو وصور من دبى، حيث قاد سيارة مجهزة للسير وسط رمال الصحراء خلال إحدى رحلات السفارى.