كيم كاردشيان تحلم بالإلتحاق بنقابة المحامين.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

استطاعت نجمة تليفزيون الواقع والعارضة الأمريكية الشهيرة كيم كاردشيان، أن تحقق حلمها بتصدر غلاف مجلة “فوج” مؤخراً، وذلك بعدما ظهرت منفردة على غلاف المجلة الشهيرة، حيث ظهرت على الغلاف بصورة لها وحدها.

ويأتي ذلك فيما ظهرت النجمة العالمية بجانب أطفالها الثلاثة، وقد أكدت كيم أن دوماً ما حلمت بتلك اللحظة منذ أن كانت طفلة تحرص والدتها على شراء المجلة، وتتخيل نفسها على الغلاف وحدها.

وكانت النجمة العالمية قد التقطت لها صورة، حيث فاجأت الجميع بخطتها فى الإلتحاق بنقابة المحامين الأمريكية عام 2022 وفقاً لبرنامج تقوم بدراسته.

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وبدأت كيم كاردشيان البالغة من العمر 38 عاما، تدريباً مهنيا مدته أربعة أعوام مع شركة محاماة في سان فرانسيسكو ضمن برنامج في كاليفورنيا مخصص لمن لا يحملون مؤهلات رسمية نظراً لأنها لم تكمل تعليمها الجامعي لذا تسعى لدخول اختبار نقابة المحامين في عام 2022.

وعلى جانب أخر، أرادت كيم كاردشيان، أن تنظم حفل استقبال مختلف وغير تقليدي لمولودها الرابع، والذي تستعد لاستقباله خلال الأيام القليلة المقبلة.

ووفقا لوكالة “أسوشيتد برس” للأنباء، فقد كشفت النجمة العالمية البالغة لفضائية “إي” الأمريكية، أنها تخطط لإقامة حفل استقبال مختلف لطفلها، يهدف في المقام الأول لاسترخائها، ويخلصها من التوتر، باستخدام “الكانابيديول”، وهو مركب كيميائي في نبات القنب الهندي (الحشيش)، والذي يشتهر بتشجيعه على الاسترخاء، ويتم استعماله في العديد من منتجات الصحة والجمال.

وأشارت كيم إلى أنها فكرت في اللجوء إلى حفل استقبال مولودها بالحشيش، للتخفيف من قلقها الشديد قبل استقبال طفلها الرابع، قائلة: حفل الاستقبال سيتضمن جلسات تدليك، وحفل شاي، كما سنتناول المشروبات الكحولية، فأنا لست حاملا، مؤكدة أنها لجأت لهذه الفكرة، بعد شعورها بالسأم من حفلات استقبال المواليد التقليدية.