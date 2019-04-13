أنغام تفلت من لقب «ضرة» بعد طلاق الزوجة الأولى رسميًا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تتصدر الفنانة المصرية أنغام المشهد منذ أسابيع بعدما أعلنت زواجها من الموزع أحمد إبراهيم، والذي كان بالفعل متزوج ولديه أولاد.

ياسمين عيسى، الزوجة الأولى لأحمد إبراهيم، لم تسمح أن يكون لها «ضرة»، وبالفعل رفعت دعوى طلاق رسمية ضد زوجها.

وبحسب مصادر مقربة فإن الطلاق وقع لكن بشكل ودي بعد اتفاق الطرفين على كل الأمور المختلف عليها.

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جمهور أنغام كان كثير التساؤل في الفترة الماضية بسبب موافقة أنغام على ان تكون الزوجة الثانية، ولكن يبدو أن الفنانة نجحت، وانتزعت لقب الزوجة الأولى والوحيدة، وتخلصت من لقب «ضرة».

أنغام ظهرت مؤخرا في حفل إطلاق ألبومها الغنائي «حالة خاصة»، والذي عمل به زوجها، وساندها خلال الاحتفال، والتقطت الكاميرات العديد من اللقطات الرومانسية لهما بينما قالت عنه أنغام بانه حبيبها وزوجها الذي تحمل بسببها الكثير.

الفنانة المصرية قالت إنها لا تلتفت لكل الانتقادات التي تعرضت لها بعد الزواج، وأنها لم تعتاد مناقشة حياتها الخاصة على العلن، مشيرة إلى أن من ينتقدها إيمانه ضعيف.

أنغام عادت الفنانة أصالة بعد زواجها من أحمد إبراهيم، حيث أن زوجته الأولى هي ابنة شقيقة زوجها المخرج طارق العريان، وقالت أصالة إن أنغام هدمت بيتا بزواجها.