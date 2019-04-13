في ظهور نادر لها.. الفنانة المعتزلة نورا تحتفل بعيد ميلاد ابنة شقيقتها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

احتفلت الفنانة المصرية المعتزلة نورا بعيد ميلاد ابنة شقيقتها الفنانة الشابة مي نور الشريف.

مي شاركت محبيها في صور من حفل عيد الميلاد عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وكتب معلقة: «أجمل اللحظات في حياتي عندما أكون محاطة بعائلتي».

عيد الميلاد حضره الفنانة بوسي والفنانة نورا، وسارة نور الشريف وزوجها، وعدد من الأصدقاء من خارج الوسط الفني.

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جمهور مي نور الشريف هنأها بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها، وتمنى لها عاما جديدا مليئا بالسعادة من خلال عدد من التعليقات عبر موقع «أنستجرام»، وتلقت أيضا التهاني من قبل الفنانة إيمي سالم.

مي نور الشريف من مواليد إبريل عام 1981، كان آخر أعمالها الفنية في رمضان قبل الماضي من خلال مسلسل «اللهم إني صائم»، مع الفنان مصطفى شعبان، ماجدة زكي، ووفاء صادق.

نورا اعتزلت التمثيل عام 1996، وارتدت الحجاب، بينما مازالت الفنانة بوسي تقدم أعمالا فنية حتى الآن، وكان آخرها مسلسل ‌«بيت السلايف».

الفنانة المعتزلة ابتعدت عن الأضواء تماما منذ اعتزالها، ولم تظهر إلا منذ سنوات قليلة إثر الأزمة الصحية التي تعرض لها زوج شقيقتها الفنان الراحل نور الشريف، ولا تظهر نورا إلا فيما ندر.