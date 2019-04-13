الفنانة اللبنانية كارول سماحة تحصل على الجنسية المصرية.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اعلنت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن حصولها على الجنسية المصرية منذ شهرين، معربة عن سعادتها وفخرها بحملها للجنسية وجواز السفر المصري.

كارول قالت: «أنا كتير فخورة وسعيدة بحصولي على الجنسية المصرية، عائلتي في مصر، ابنتي وزوجي مصريين، ما كنت بتصور حالي ما كون حاملة جواز السفر المصري».

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وخلال حلولها ضيفة على برنامج «معكم منى الشاذلي» عبر فضائية cbc المصرية، شددت كارول على أن ارتباطها بمصر لم يبدأ من مجرد زواجها من رجل الأعمال المصري وليد مصطفى، واصفة ارتباطها بمصر بالعاطفي والإنساني، مؤكدة أن الشعب المصري هو أول منّ تقبلها فنياً وساندها في مشوارها بعد الشعب اللبناني، في الوقت الذي شددت فيه على اعتزازها بجنسيتها اللبنانية

يُذكر أن كارول سماحة احتفلت بزواجها مدنياً من وليد مصطفى في قبرص عام 2013، وقد رُزق الزوجان بابنتهما الوحيدة «تالا» سبتمبر 2015.

من ناحية أخرى، طرحت كارول سماحة كليب جديد لأغنية بعنوان “نعم.. أنا المطلقة” من كلمات علي المولى، ألحان وتوزيع ميشال فاضل وميكس إدوارد مونييه، حيث حقق الكليب نسب مشاهدة مرتفعة منذ الساعات الأولى لطرحه عبر موقع يوتيوب.