صور.. ابنة ناهد شريف تزور قبر والدتها للمرة الأولى

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

في الذكرى الـ 38 لوالدتها، قامت باتي، ابنة الفنانة المصرية الراحلة ناهد شريف، بزيارة قبرها للمرة الأولى، بصحبة الإعلامية بوسي شلبي.

ونشرت الإعلامية بوسى شلبى، صور لهما عبر حسابها الشخصي عبر موقع «أنستجرام»، من زيارة قبر الفنانة الراحلة فى شارع المعز الدين الله الفاطمى، وكتبت: «انا وابنه ناهد شريف باتي وصلت من لبنان لإحياء ذكري والدتها في المدافن».

ابنة ناهد شريف ظهرت في عدة صور وهي تبكي منهارة بين أحضان بوسي شلبي، وعلقت الإعلامية بقولها إن اللحظة كانت صعبة على الابنة.

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ناهد شريف مواليد 1 يناير 1942، ارتبط اسمها دائمًا بالإغراء والإثارة ويرجع ذلك لما قدمته خلال مشوارها السينمائى من أفلام وصفت بالأجرأ فى تاريخ السينما المصرية.

وبالرغم من عرض أفلام كثيرة لها إلا أن معظمها منعت من العرض قبل طرحها بدار السينما بسبب الرقابة على المصنفات الفنية، وبلغ عدد الأفلام التى منعت من العرض 12 فيلمًا.

ناهد شريف تزوجت 3 مرات بدأتها بالفنان كمال الشناوي الذي تزوجته عام 1968 لتنفصل عنه بعد 4 سنوات، ثم تزوجت بحسين حلمي المهندس ثم بإدوارد جيرجيان.