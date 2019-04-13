عزاء محمود الجندي بحضور نجوم الفن.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

حرص عدد كبير من الفنانين على حضور عزاء الفنان محمود الجندي والذي وافته المنية إثر أزمة صحية في 11 من شهر إبريل عن عمر 74 عاما.

العزاء أقيم في دار المناسبات بمنطقة الشيخ زايد، وكان من بين الحضورالفنان ياسر جلال، وأحمد فهمي وخطيبته هنا الزاهد، وعمرو محمود ياسين، وأيمن بهجت قمر، وعمرو متولي، وفاروق فلوكس.

وحضر أيضا الفنان شريف سلامة، وإنعام سالوسة، والمخرج معتز التوني، ومنال سلامة، وعماد رشاد، وهشام إسماعيل، يسرا اللوزي، وأحمد صيام، ودنيا عبد العزيز، وإيناس مكي.

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وحضر أيضا الفنان يوسف شعبان، صبري فواز، محمد فاضل وزوجته الفنانة فردوس عبدالحميد، هالة صدقي، ونجوى فؤاد.

محمود الجندي من مواليد عام 1945، له العديد من الأعمال المميزة، وكان يعتبره المخرجون الجوكر، فيقدم الكوميديا والتراجيديا أيضا.

الفنان الراحل شارك في الدراما بأعمال هامة ومنها: «رحلة السيد أبو العلا البشري، أنا وانت وبابا في المشمش، عصفور النار، حلم الجنوبي، حديث الصباح والمساء»، كما له عدة مشاركات في السينما والمسرح أيضا.

الجندي تعرض لأزمة صحية منذ أيام ودخل المستشفى ولم يستمر مرضه طويلا، حيث وافته المنية.