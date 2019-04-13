شكرا لقرائتكم خبر عن فؤاد ومنيب يمثلان مصر فى المغرب بالمهرجان الدولى للقيثارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتواجد ثنائى فرقة فؤاد ومنيب حاليًا فى أغادير جنوبى المغرب لتمثيل الوسط الموسيقى المصرى بمشاركتهما فى فعاليات النسخة الثانية من مهرجان تالكيتارت الدولى للقيثارة.

ويحتضن المهرجان فى نسخته الثانية هذا العام أكثر من 16 حفلة موسيقية على مدار ثلاثة أيام متتالية، تضم مشاركات دولية من البرتغال وهولندا وإيطاليا وفرنسا والجزائر والولايات المتحدة الأمريكية، منها الوسيقى الهولندى كليرانس بيكير والفرنسى إيف ميسنيل، والرومانى سيزار هابنو، والفرقة البرتغالية البالونا بجانب التشيلى ميخائيل مونتالبان والهندى ماركاريت بيرنار والجزائرى لطفى العطار، إضافة إلى عدة إطلالات مغربية، مثل فرقة مايد إن بلاد وناجى صول ومحمد جبارا وحسين كيلى وخالد صبرهوم.

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وتعد تجربة فؤاد ومنيب من أبرز التجارب الموسيقية الجديدة اللافتة للانتباه فى ساحة "الإندى ميوزيك" بمصر والمعتمدة على تقديم "مزيكا وبس" دون الاستعانة بالغناء، وحققت نجاحًا جماهيريًّا واسع المدى فى وقت قياسى لم يتجاوز السنوات الأربع، بتقديم مزيج موسيقى بين المزيكا الشرقى والنيو إيدج، وتضم عازف البيانو محمد فؤاد وعازف الكمان أحمد منيب.