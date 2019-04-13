شكرا لقرائتكم خبر عن بكاء وأحضان ودموع فى لقاء نجوم الفن لابنة الفنانة ناهد شريف.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكريات رائعة تجمع نجوم الفن فى الزمن الجميل بالفنانة الراحلة ناهد شريف، ونشرت الإعلامية بوسى شلبى مقاطع فيديو مع ابنتها "باتى"، خلال زيارتها لقبر والدتها حتى لقائلها بنجوم الفن من ضمنهم الفنانة رجاء الجداوى والممثل القدير سمير صبرى.





وقالت الفنانة رجاء الجداوى، أن أخر مرة رأت فيها "باتى" ابنة الفنانة الراحلة ناهد شريف كان عمرها 4 سنوات، فى المستشفى المعادى خلال زيارتها إلى والدتها.

وأضاف الفنان سمير صبرى، أنه عمل مع والدتها حوالى 14 فيلمًا، من أحلى الأفلام له، وكانت تربطه بها صداقة قوية.

يذكر أنه قد زارت "باتى" ابنة الفنانة الراحلة ناهد الشريف، قبر والدتها، أمس، بصحبه الإعلامية بوسي شلبى، للمرة الأولى طوال حياتها، بعد قدومها لمصر لإحياء ذكرى رحيلها الـ38 منذ أيام، حيث يصادف السابع من أبريل، ذكرى رحيل الممثلة ناهد الشريف، بعد صراعها مع مرض سرطان الثدى، ورحيلها عام 1981.











