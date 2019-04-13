بالأسود.. سمية الخشاب أنيقة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خضعت الفنانة سمية الخشاب لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها الشخصي بموقع" فيسبوك". وظهرت سمية في الصور بإطلاله أنيقة وجذابة، إذ ارتدت فستانا أسود، ونالت الصور إعجاب جمهورها. يذكر أن الفنانة سمية الخشاب حرصت مؤخرا على تأدية العمرة رفقة والدتها، على هامش مشاركتها بملتقى المرأة السعودية.

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