وفاء الكيلاني وتيم حسن في أكثر اللحظات رومانسية

منذ اعلان خبر زواجهما أصبح الثنائي الرومانسي تيم حسن و وفاء الكيلاني حديث الإعلام والسوشيال ميديا.

لكنهما عادا ليخلقا الجدل من جديد على مواقع التواصل الإجتماعي، من خلال نشر الممثل السوري تيم صور حميمة تجمعه بزوجته على حسابه الخاص في سناب شات، ظهر فيها وهو يحتضن وفاء ويرسم ابتسامة عريضة على وجهه، بينما فضلت الكيلاني إخفاء وجهها واستدارت عكس اتجاه الكاميرا.

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وخلقت الصورة جدلا كبيرا في صفوف محبي النجمين، حيث تفاجأ الكثير منهم من الخطوة الجريئة التي قام بها تيم، خصوصا وأنه سبق وكشف لوسائل الإعلام، أن حياته الخاصة خط أحمر ولا يُفضل مشاركتها مع العامة، كذلك الإعلامية المصرية وفاء تحرص على التكتم على الجانب الشخصي من حياتها، وتكتفي بنشر صورها المهنية.

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الصور أعلاه تكشف رومانسية وفاء وتيم، ويذكر انهما تزوجا بشكل مفاجىء صدم الوسط الفني في شهر مايو الماضي من سنة 2017، وأصبحا الشغل الشاغل لجميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الإجتماعي، خصوصا وأنه لم يسبق لهما الظهور سويا ولم تنتشر عنهما أي أخبار حول وجود علاقة حب أو حتى استلطاف.

تابعوا اجمل الصور الرومانسية للثنائي الفني تيم حسن و وفاء الكيلاني.

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