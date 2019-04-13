دور جريء لـ إلهام الفضالة في “وما أدراك ما أمي” في رمضان 2019

كتب امير فتحي في السبت 13 أبريل 2019 03:03 صباحاً - أمهات تضحين بكل ما تملكن من أجل أولادهنّ، وأخريات لا تأبهن بما يمر به أبناءهن من مآسٍ وعذابات.. هكذا تعرض الدراما الخليجية “وما أدراك ما أمي” على MBC في رمضان نماذج مختلفة من الأمهات والأبناء والبنات في بيئات متنوّعة خلال الموسم الرمضاني القادم.

قصة مسلسل وما أدراك ما أمي

وتلعب إلهام الفضالة في المسلسل شخصية “غنيمة التي عاشت ظروفاً مختلفةً جعلتها قاسية على بناتها، وذلك بسبب تعرضها للظلم في طفولتها ثم مرورها بموقف آخر مع إحدى بناتها نتعرف عليه في سياق الأحداث”.

وتقول الهام الفضالة: “إن كل مشهد قاس يتابعه الجمهور سيجعل منه أكثر تعاطفاً مع الشخصية التي أقدمها، وعلى الرغم من كل ما فيها من قسوة إلا أنه لن يكرهها.”

وحول شخصية غنيمة التي تؤديها تقول الفضالة: “غنيمة سلبية جداً بل كريهة، ولكن رغم جديتها المفرطة نجدها في بعض المواقف طريفةً مع جارتها التي تؤدي دورها هيا الشعيبي”.

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وعما إذا كان العمل سوداوياً، تؤكد الفضالة أن العمل يحوي مجموعة من الخطوط الدرامية التي تخفّف من وطأة السوداوية، مشيرة إلى “مواقف طريفة تجمعها بزوجة ابنتها التي تحاول إبعادها عنه بشتى الوسائل، ورغم جدية غنيمة في هذه المشاهد، إلاّ أن المشاهد سيضحك من قلبه”.

وتختم الفضالة “أحببتُ الدور ووجدت هذه المرأة المقعدة، ورغم تجاوزها الخمسين، لا تزال مهتمة بنفسها وتعتني بمظهرها”. وتثني على نص الكاتب علي الدوحان، فهو بحسب وصفها: “مؤلف يعرف كيف يصل إلى قلب المشاهد بعيداً عن السوداوية، فهو يقدم خليطاً متنوعاً من الشخصيات التي نجدها في كل بيت”.

الجدير ذكره أن المسلسل يجمع إلى جانب النجمة إلهام الفضالة محمد العجيمي، وهيا الشعيبي، فاطمة الصفي، حسين المهدي، هنادي الكندري، شيلاء سبت، فهد باسم، ناصر عباس، نور خالد الشيخ، روان العلي، شهاب حجية، محمد الحداد، خالد الشاعر، رندا الحاج، نورا محمد، ملك أبو زيد، رتاج العلي، شهد الكندري، وإنتاج باسم عبد الأمير، وآخرين.