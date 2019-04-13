شاهد… الدكتورة خلود: “انا الفاشينستا رقم واحد في الخليج وبكل ثقة”!

كتب امير فتحي في السبت 13 أبريل 2019 03:03 صباحاً - حلت الفاشينستا الكويتية الدكتورة خلود ضيفة على حلقة الامس من برنامج “The Plane” الذي يقدمه الاعلامي صالح الراشد على قناة atv.

وقالت الدكتورة خلود ان الموديل روز هي الفاشينستا رقم واحد في السعودية قائلة: “حلوة البنية وستايلها حلو وبحالها وانا وايد احبها”.

وردا على سؤال عن الفاشينستا رقم واحد في الخليج، اجابت الدكتورة خلود وبدون اي تردد: “انا وبكل ثقة” وبعد ان سألها صالح الراشد عن الدليل قالت “الجمهور وحب الناس”.

ونفت الدكتورة خلود ان يكون كلامها نابعا من غرور بل من ثقة شاكرة جمهورها الى اوصلها الى هذه المرحلة.