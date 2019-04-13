كتب امير فتحي في السبت 13 أبريل 2019 03:03 صباحاً - نفت الراقصة الروسية جوهرة الأخبار المنتشرة حول هروبها من تنفيذ الحكم بحبسها في مصر.
وكشفت جوهرة أن سبب اعتذارها عن عدم إحياء حفلات الزفاف التي تعاقدت عليها مؤخرا ليس بسبب هروبها أو القبض عليها، ولكن بسبب إصابتها بذبحة صدرية لم تمكنها من القدرة على الحركة أو الحديث، حسب موقع صحيفة “الوطن”.
يذكر أن محكمة جنح الجيزة أصدرت حكمها ضد جوهرة بالحبس لمدة عام لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، وإثارة الغرائز والعمل بدون ترخيص، والرقص ببدلة شبه عارية.
تعود الواقعة إلى فبراير 2018، مع انتشار فيديو للراقصة الروسية “أيكاترينا أندريفا” وشهرتها “جوهرة”، وهي ترقص على مهرجان “لأ لأ” ببذلة رقص غير مطابقة للمواصفات.
كانت هذه تفاصيل خبر اصابة الراقصة جوهرة بذبحة صدرية بعد الحكم بحبسها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.