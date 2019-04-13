اصابة الراقصة جوهرة بذبحة صدرية بعد الحكم بحبسها!

كتب امير فتحي في السبت 13 أبريل 2019 03:03 صباحاً - نفت الراقصة الروسية جوهرة الأخبار المنتشرة حول هروبها من تنفيذ الحكم بحبسها في مصر.

وكشفت جوهرة أن سبب اعتذارها عن عدم إحياء حفلات الزفاف التي تعاقدت عليها مؤخرا ليس بسبب هروبها أو القبض عليها، ولكن بسبب إصابتها بذبحة صدرية لم تمكنها من القدرة على الحركة أو الحديث، حسب موقع صحيفة “الوطن”.

يذكر أن محكمة جنح الجيزة أصدرت حكمها ضد جوهرة بالحبس لمدة عام لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، وإثارة الغرائز والعمل بدون ترخيص، والرقص ببدلة شبه عارية.

تعود الواقعة إلى فبراير 2018، مع انتشار فيديو للراقصة الروسية “أيكاترينا أندريفا” وشهرتها “جوهرة”، وهي ترقص على مهرجان “لأ لأ” ببذلة رقص غير مطابقة للمواصفات.