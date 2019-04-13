بلقيس تتجاهل فجر السعيد وتستعد لطرح أغنية جديدة

القاهرة - لايف ستايل
تجاهلت الفنانة بلقيس الهجوم الثاني الذي شنته فجر السعيد عليها وعلى والدها الموسيقار أحمد فتحي، بعد حفلهما الأخير في الكويت، على خلفية العبارة التي قالتها بلقيس لوالدها "ما عاش اللي يغلط فيك"، رداً على نقد قاسٍ كانت قد أدلت به السعيد ضد والد بلقيس مقللة من شأنه.
ويبدو أن بلقيس لا تريد أن ترد على فجر السعيد، بل هي فضلت تجاهلها، لوضع حدِ لأي سجل يمكن أن يتطور بينهما، وهي قامت بنشر صور من حفلها في درا الأوبر في الكويت، وعلقت على مجموعة من الصور " لا زلت منتشية فرحاً وطرباً بأصداء هذا الحفل الرائع"، كما نشرت صورة تجمعها بوالدها عبر "إنستا ستوري" مبدياة إعابها وفخرها به.
يشار الى ان بلقيس سوف تطرح قريباً أغنية كلاسيكية بعنوان "أنا ما أعتقد" التي تتعاون من خلالها لأول مرة مع الشاعر أحمد الشاعر.
وكانت بلقيس قد طرحت آخر أعمالها بعنوان "عريسنا" الخاصة بالأعراس والتي حقتت نسبية مشاهدة بلغت مليون و900 ألف مشاهدة على "يوتيوب".
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