شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إقبال جماهيرى على عروض اليوم الأول لمهرجان الجنوب بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح اللواء حسن خلاف الرئيس الشرفى للمهرجان المسرحى لشباب الجنوب والكاتب الصحفى هيثم الهوارى رئيس المهرجان أولى عروض الدورة الرابعة بمحافظة أسيوط.

حيث أقيم عرض "الأراجوز الكسلان" لفرقة أسيوط بمركز شباب القوصية ونال أعجاب الجمهور، بطولة ريناد محمد مصطفى، روان رمضان ، حازم هيكل ، جنى محمود ، ادهم وليد ، جنى عمرو ، تأليف واشعار : د. السيد فهيم ، ديكور : فتحى مرزوق ، استعراضات : محمد عاطف، اضاءة مايكل يعقوب ، سينوغرافيا: عمرو حمزة ، غناء: مريم أشرف ومن إخراج عبدالله حامد.

وأقيم عرض "أم العدانى" بجمعية الشبان المسلمين بمنفلوط. بطولة علاء سلامه ، مكاريوس اسحق ، مصطفى ابو عميره ، عبدالله محمد ، فارس ناصر ، سيف العربى، يوسف هيثم ، هدير احمد ، شروق احمد، سهيله مصطفى، آيه جمعة، عالياء عرفه. تأليف عمل جماعى لورشه مؤسسة "س" للثقافة والابداع تحت إشراف الكاتب الكبير بكرى عبد الحميد ، ديكور ودعايه محمد البحراوى، إعداد موسيقى واضاءة، مصطفى ابو عميره ومن اخراج محمد سامح والذى شهد تفاعلا كبيرا من اهالى القريه والقرى المجاورة الذين يفتقدون لمثل هذه العروض الفنية.

بينما شهد قصر ثقافة أسيوط عرض العرائس "مبروك ولبلب" تأليف واخراج عمرو حمزة ونال استحسان جانب كبير من الأطفال والشباب.

وفى ختام اليوم الأول أقيم عرض "اعتزال مخرج" لفرقة أسيوط بقصر ثقافة أسيوط بحضور لجنة التحكيم برئاسة الدكتور حسن عطية وعضوية الكاتب والمخرج شاذلى فرح ومهندس الديكور محي فهمي وحظى بنسبة مشاهده كبيرة جدا ،العرض بطولة احمد عبد الرؤوف ، محمد عاطف، اسلام بسطا ، عبد الله حامد ، اسراء عمارة ، اية عمار ، لؤا الصباغ ،تاليف ضياء الحق داخلى، دراما حركية: محمد عاطف، مخرج منفذ: إسلام عبد العواض، مساعد مخرج: شادى مصطفى ، ديكور: عبدالله حامد، إضاءة: مايكل يعقوب ومن إخراج هانى محمد أحمد.

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يذكر أن المهرجان تقام فعالياته فى محافظة أسيوط فى الفترة من 11 وحتى 17 إبريل، برعاية وزارتى الثقافة والشباب والرياضة ومحافظة أسيوط وجامعة أسيوط .